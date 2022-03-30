«Я видел, как горит мама: она была еще жива, когда горела» 30.03.2022, 13:02

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Рассказ 15-летнего украинца из Чернигова.

Семья 15-летнего Андрея пыталась эвакуироваться из Чернигова от обстрелов российских военных и после того, как их дом был разгромлен. Но по дороге машина наехала на мину. Андрей рассказывает, что мать погибла на его глазах, фактически сгорев заживо, а сам он выжил, но получил тяжелые ранения: сейчас он лечится во Львове, передает currenttime.tv.

Андрей рассказал украинской службе Радио Свобода, как город начали обстреливать, а потом в него вошли российские танки:

"Снаряд к нам залетел прямо во двор. У нас вылетели окна на первом и втором этаже, два больших окна. Потом началась артиллерийская перестрелка. Мы спрятались в погреб после артиллерийских обстрелов, наверное, это было самое страшное, что тогда могло случиться. А потом мы услышали, как танки заезжают в наш город. Начались выстрелы", — вспоминает он.

Вслед за танками в город вошла российская пехота. Андрей рассказывает, что они ходили по домам, отбирали у местных жителей телефоны и искали в них информацию, а затем просто ломали сим-карты, чтобы люди не могли ни с кем связаться. Тех, кто отказывался отдавать телефоны, избивали.

"Они не просто взламывали наши двери: они их выстреливали. Сначала они выстрелили дверь в основной дом, а потом уже пошли в летнюю кухню, гараж. Потом они дошли до погреба, где мы были. И как только они зашли в кладовку, мы начали кричать, что мы мирные жители, – рассказывает подросток. – А они нам начали угрожать, что закинут к нам гранату".

"Потом мы вылезли. Они достали все наши телефоны, проверили сообщения, контакты, все, что могли. Потом сказали доставать сим-карты, – рассказывает Андрей. – Сначала поломали сим-карты. А потом что-то на них нашло: они поломали телефоны, просто прикладами нас избили".

"Наш дом был полностью разгромлен полностью, там нельзя было ни спать, ничего. Нас повели к соседям ночевать. Потом я помню, как заходит друг отца в дом соседей: он договорился, чтобы нас вывезли. С Ивановки они выпустили две семьи – нашу и другую. Все, что я помню: мы просто ехали, на мне еще человек сидел", – говорит Андрей о том, как им с матерью удалось выехать из Чернигова.

По дороге, по его словам, машина наехала на мину, которая была замаскирована сеном.

"Я увидел, что на дороге что-то притрушено сеном. И увидел через полсекунды желтую вспышку, и услышал такой звон в ушах. И я просто вылетел из машины, – говорит подросток. – Я лежал на дороге. Посмотрел назад и увидел, как горит моя мама. Она была еще жива, когда горела, у нее дергалась нога".

"Я был в полном шоке, но снова услышал артиллерийский обстрел и понял, что с главной дороги мне лучше сойти. Водитель, сестра водителя и моя мама погибли", – говорит он.

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