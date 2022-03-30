закрыть
30 марта 2022, среда, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов: видео с беспилотника

  • 30.03.2022, 13:22
  • 5,986
Украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов: видео с беспилотника

Наступление у оккупантов сегодня закончилось.

Добровольцы первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС уничтожили позиции врага и живую силу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из беспилотника, зафиксировавшая успешную атаку артиллерии подразделения, опубликована на странице украинских воинов в соцсети.

"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - комментирует уничтожение оккупантов доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников