Украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов: видео с беспилотника
- 30.03.2022, 13:22
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Наступление у оккупантов сегодня закончилось.
Добровольцы первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС уничтожили позиции врага и живую силу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из беспилотника, зафиксировавшая успешную атаку артиллерии подразделения, опубликована на странице украинских воинов в соцсети.
"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - комментирует уничтожение оккупантов доброволец Дмитрий Коцюбайло.