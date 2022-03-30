Арахамия: Россия передавала договор о капитуляции

Арахамия: Россия передавала договор о капитуляции5
- 30.03.2022, 13:28
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Он сохранится для музея украинской победы.
На первых мирных переговорах России и Украины российская сторона передавала договор о капитуляции. Он сохранится для музея истории победы.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.
По его совам, позиции сторон на переговорах напрямую коррелируют с позициями на фронте, и украинская делегация рассчитывает на улучшение позиций.
"Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции - он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", - отметил он.
Напомним, ранее Арахамия рассказал, когда Российская Федерация должна будет полностью вывести свои войска из Украины.