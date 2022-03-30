«Устроили ад в лесах»: Черные Запорожцы отбросили оккупантов от Киева на десятки километров 30.03.2022, 13:34

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Оккупанты бежали к границе с Беларусью.

Оккупанты хотели сразу захватить Киев, но получили сокрушительное поражение. Российские военные бегут к границе с Беларусью.

Об этом сообщила 30 марта 72-я отдельная механизированная бригада Черных Запорожцев. Украинские бойцы рассказали, что отбросили захватчиков от столицы на десятки километров.

"Мы устроили им ад в лесах: уничтожили их технику, солдат, тела которых они и не собираются забирать. Мы крепко вкопались в нашу землю и стоим за нее до победы! Слава Украине", – написали военные.

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