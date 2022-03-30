закрыть
30 марта 2022, среда, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские спецназовцы из трех отрядов отказались воевать с Украиной

5
  • 30.03.2022, 13:39
  • 9,126
Российские спецназовцы из трех отрядов отказались воевать с Украиной

Сибиряки не пошли на войну, несмотря на угрозы командования.

Бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из Иркутского, Омского и Новосибирского отрядов милиции личного назначения РФ массово подали рапорты на демобилизацию. Российские спецназовцы объяснили это нежеланием участвовать в войне, которую их страна ведет против Украины, сообщает «Третья сила».

Не помешали этому решению даже угрозы руководства, которое обвинило подчиненных в «трусости, малодушии и предательстве», что стало известно из перехваченного разговора между ними.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников