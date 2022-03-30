Российские спецназовцы из трех отрядов отказались воевать с Украиной 5 30.03.2022, 13:39

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Сибиряки не пошли на войну, несмотря на угрозы командования.

Бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из Иркутского, Омского и Новосибирского отрядов милиции личного назначения РФ массово подали рапорты на демобилизацию. Российские спецназовцы объяснили это нежеланием участвовать в войне, которую их страна ведет против Украины, сообщает «Третья сила».

Не помешали этому решению даже угрозы руководства, которое обвинило подчиненных в «трусости, малодушии и предательстве», что стало известно из перехваченного разговора между ними.

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