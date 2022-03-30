Готов ли Азербайджан идти на конфронтацию с Россией? 6 Николай Замикула, «Зеркало недели»

30.03.2022, 13:46

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Действия Баку посылают важный сигнал Еревану и Москве.

С 24 марта в зоне карабахского конфликта — новое обострение.

Что произошло?

Ереван заявил о наступлении азербайджанских войск. В Баку эти обвинения отвергли, подчеркнув, что происходит простое уточнение позиций на линии размежевания. Следствием инцидента стало восстановление азербайджанского контроля над поселком Фаррух и высотой близ него. На это отреагировала и Российская Федерация, чей военный контингент расположен в Карабахе. Москва усмотрела в действиях Азербайджана нарушение условий согласованного 10 ноября 2020 года заявления о прекращении огня, завершившего 44-дневную войну.

Реакция российского министерства обороны, в свою очередь, возмутила Азербайджан, ведь она содержит неприемлемые для него тезисы. Баку отметил, что российская позиция противоречит характеру азербайджано-российских отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной сторонами 22 февраля 2022 года.

Обмен обвинениями не начал новый виток эскалации. Скорее, он подвел итог инцидента. Правда, РФ и Азербайджан дают противоположную по смыслу информацию о нем. В Москве заявляют, что азербайджанские силы выведены из Фарруха. В Баку сообщили, что все еще контролируют поселок и доминирующую высоту близ него.

Специфика актуальных событий

Что из этого правда — судить сложно. Впрочем, очевидно, что ожидания открытия «второго фронта» против России на Кавказе оказались напрасными. Популярные в информационной плоскости ошибки в оценках ситуации требуют дополнительного разъяснения.

Эскалация азербайджано-армянского противостояния не является чем-то уникальным. Ситуация в зоне конфликта после завершения активной фазы боев в течение последних полутора лет оставалась неспокойной. Обычно столкновения происходили в районе армяно-азербайджанской границы, которая все еще не согласована сторонами. Специфика актуальных событий заключается лишь в том, что инцидент произошел на территории, находящейся под контролем российского контингента. Поселок Фаррух де-факто является «серой зоной». Впрочем, формально он относится ко все еще контролируемому армянскими силами Ходжалинскому району Азербайджана, на границе которого стоят российские войска.

Действительно, корректирование линии размежевания со стороны Баку будто бы подтверждает новый виток эскалации. Впрочем, с военной точки зрения, возле Фарруха не происходило ничего особенного. Нет никаких свидетельств о подготовке сторон к широкомасштабным боевым действиям. Даже заявления карабахских сепаратистов о введении военного положения на контролируемых ими территориях является, скорее, информационно-пропагандистским шагом, направленным на привлечение внимания к ситуации.

При чем тут Украина?

Распространенная ошибка — привязывать действия Азербайджана к якобы выводу российских военных из региона для участия в агрессии против Украины. Заявления о существенном ослаблении российского контингента в Карабахе не отвечают рeалиям. Действительно, в первой половине марта часть его покинула азербайджанскую территорию. Но основная группировка осталась на месте. Поэтому нет оснований считать, что Азербайджан получил какое-то «окно возможностей» для реализации силового сценария решения карабахского вопроса.

Более того, российский контингент в этом регионе вообще не следует рассматривать с сугубо военных позиций. Здесь он играет политическую роль. Россияне выступают символом присутствия Москвы в зоне конфликта. Любые действия против них будут толковаться как демонстративный разрыв с Россией, — они зависят не от военных аспектов, а исключительно от политической воли и планирования.

Каковы намерения Азербайджана?

Сейчас нужно констатировать, что азербайджанская власть не демонстрирует намерения идти на конфронтацию с РФ. В Баку не питают иллюзий относительно сути российской политики, однако должны принимать во внимание влияние Москвы на Южном Кавказе. При этих условиях Азербайджан демонстрирует намерение углублять с Россией партнерские отношения. Он рассчитывает таким образом добиться заключения мирного договора с Арменией. Ереван зависит от Москвы, так что россиянам по силам заставить его согласиться на азербайджанские условия.

Жесткий ответ азербайджанского министерства обороны на российское заявление по ситуации близ Фарруха не означает коррекции указанного курса. Азербайджан и раньше критиковал российские заявления и публичные действия, которые считал неуместными. Но это не мешало демонстративному развитию партнерских отношений.

С другой стороны, не следует и переоценивать уровень «дружбы» Баку и Москвы. Ключевая цель Азербайджана — обеспечить восстановление территориальной целостности государства. Если ее реализация требует определенной лояльности к РФ, азербайджанская власть готова пойти на это. В то же время она понимает, где российские и азербайджанские интересы на Южном Кавказе противоречат друг другу.

Речь идет о российском военном присутствии в Карабахе. Для РФ это весомый актив влияния в регионе, полученный по результатам 44-дневной войны. Впрочем, Азербайджан рассматривает установленный в 2020 году статус-кво исключительно как временное решение проблемы и вынужденный шаг. Он хочет полноценного восстановления контроля над оккупированными территориями, что означает не только устранение угрозы армянского сепаратизма, но и вывод российского контингента.

Ограниченные операции вокруг Фарруха могут быть попыткой прощупать позиции и реакцию Российской Федерации на опротестованные Азербайджаном линии разграничения. Баку хочет оценить, как Москва ответит на такой вызов. При этом азербайджанцы пользуются возможностью привлечь внимание к невыполнению россиянами отдельных положений предыдущих договоренностей (например, о выводе армянских формирований с территории Карабаха).

Кроме того, действия Азербайджана посылают сигнал Еревану и армянским сепаратистам. Несмотря на поражение в 44-дневной войне, последние все еще контролируют подавляющее большинство территорий бывшей НКАО. Они надеются сохранить их и в будущем, пользуясь защитой российского контингента. Впрочем, Баку маленькими шагами в «серой зоне» на линии разграничения демонстрирует бесполезность этих ожиданий. Его цель — показать неизбежность восстановления азербайджанского контроля над регионом и готовность действовать в этом направлении. Нынешние действия близ Фарруха — это сигнал Ханкенди, что когда-нибудь наступит и его время. И уже армянам нужно думать о том, как готовиться к такому развитию событий.

Николай Замикула, «Зеркало недели»

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