«Квартира подешевела на $8 тысяч по курсу» 30.03.2022, 13:52

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Истории минчан, которые купили жилье за последние четыре недели.

На прошлой неделе Onlíner говорил с теми, кому повезло продать свою недвижимость на пустом рынке. Напомним, после 24 февраля спрос на столичные квартиры на некоторое время практически сошел на нет, а агентства встретили весну антирекордами по сделкам. Аналитика по риелторским компаниям разнилась, но о том, что покупатели с «кубышками» затаились в ожидании, говорили все. Мы решили узнать, что по этому поводу думают те, кто сегодня правит балом. В материале — истории минчан, которые вложили свои накопления в столичные метры за последние четыре недели.

«Понимали, что кредитных денег нам уже не хватит»

В конце зимы Александра успела побывать по обе стороны баррикад: 25 февраля минчанка провела сразу две сделки — продала однушку, купив взамен трешку. Со слов героини, про торг в этот момент речи уже не шло, но ситуация, случившаяся накануне сделки, все же заставила понервничать.

— Наша сделка интересна тем, что одновременно мы продавали однокомнатную квартиру и покупали трехкомнатную с привлечением кредита на остаток суммы. Весь торг с покупателями и продавцами происходил задолго до всех этих событий, поэтому к 24 февраля мы были с предварительным договором на конкретную сумму, привязанную к курсу валюты, — вспоминает Александра.

— Тревожнее всего было накануне и в день сделки — пятницу 25 февраля, когда курс рос просто на глазах!

По договору, подписанному ранее, банк должен был выдать нам кредит в белорусских рублях на сумму, эквивалентную $18 тыс., но на момент подачи заявления курс был 2,5 рубля, а в пятницу 25 февраля он стал гораздо выше. Мы уже понимали, что кредитных денег нам не хватит. Хорошо, что были какие-то сбережения. Хотя и здесь был страх, что их окажется недостаточно. Каждый час в панике мониторили ситуацию, очень сильно нервничали.

В итоге сделка состоялась, но на росте курса доллара переплатили примерно $2,5 тыс.

Для ориентира, однушку с хорошим ремонтом в доме 2010 года в Домбровке Александра продала за $57,3 тыс. в эквиваленте. Взамен была куплена трешка в панельной 9-этажке в Уручье за $76 тыс. по курсу. Со слов девушки, срочности в переезде не было, поэтому если бы вдруг из-за ситуации покупатель «соскочил», трагедии бы не случилось.

— У нас была очень хорошая любимая однокомнатная квартира. Даже если бы все сорвалось, мы бы просто остались там жить. Не расстроились бы совсем, — говорит девушка. — Конечно, мы шутили, что за сумму переплаты можно было слетать в отпуск на море, но о покупке все же не жалеем. Чего переживать о том, что уже случилось?

Вместо убитой однушки получилось купить евродвушку в новостройке

Однако были и те, кто с азартом следил за ростом курса. Так, к примеру, еще в феврале Татьяна смотрела бюджетные однушки на вторичке, а уже в марте смогла купить евродвушку в новостройке. Причем получилось даже дешевле.

— Тема о покупке квартиры поднялась совсем недавно — в начале февраля. Изначально смотрели максимально дешевые однушки на вторичке, но ничего особо не нравилось. Тогда я загуглила — «новостройки в белорусских рублях», — вспоминает минчанка. — Из вариантов были жилой комплекс в Степянке и «Петровские верфи» на Семашко. По цене метра и машино-места первый вариант победил: там «квадрат» стоил в районе 2500—2600 рублей, а парковочное место — $3,5 тыс. по курсу. В «Верфях» дороже. Однако однушек к этому моменту в комплексе уже не было, остались всего две евродвушки, на одну из которых мы и положили глаз.

Татьяна сама съездила на стройку, уточнила в офисе, что цены зафиксированы в рублях, и стала ждать, когда курс станет еще выше.

— Поскольку сбережения у нас были в валюте, я понимала: чем выше курс, тем дешевле обойдется квартира в долларах, — говорит собеседница.

— 4 марта мы заключили договор — сумма в рублях никак не менялась, застройщик лишь отменил рассрочку. По условиям договора мы должны были внести 100% оплаты в течение недели, но за счет больших выходных, приуроченных к 8 Марта, выиграли еще несколько дней. В итоге получилось поменять деньги по самому выгодному курсу и квартира площадью 44,5 «квадрата» обошлась нам всего в $30 тыс. в эквиваленте (примерно $674 за метр). Машино-место — еще $3,5 тыс. по курсу, но его можно оплачивать в рассрочку.

Дом, правда, еще не готов, так что радоваться рано. Сдать новостройку должны в первом квартале 2023 года, но застройщик обещал справиться раньше.

В декабре продавалась за $55 тыс., в марте купили за $47 тыс.

Еще один счастливый новосел — Алексей. Вместе с женой мужчина начал искать квартиру еще в декабре, однако к сделке подошел только в марте. И не пожалел.

— Квартиру рассматривали для себя, надолго. Изначально думали взять кредит, но в конце февраля банки приостановили программы и это стало практически невозможно, — рассказывает минчанин. — Остался один вариант — покупать за собственные средства. Хотели двухкомнатную квартиру возле метро. В итоге нашли вариант, который в декабре продавался за $55 тыс. по курсу, а сейчас стоял за $47,9 тыс. Позвонили по объявлению, съездили посмотреть, квартира очень понравилась, решили брать. В целом вопрос решился за две недели.

С учетом небольшого торга двухкомнатная квартира площадью 51 квадратный метр в сталинке у метро «Партизанская» досталась семье за $47 тыс. по курсу.

— Покупкой довольны, цена более чем адекватная, — считает Алексей. — Говорят, цены будут падать, но нас эти мысли не тревожат — мы брали квартиру для себя, а не в качестве инвестиций.

Не смог купить валюту, поэтому вложился в квартиру

Следующий наш герой — Кирилл — вложился в стройку квартиры в «Новой Боровой» 9 марта. Такое решение минчанин принял из-за опасений потерять рублевый вклад:

— Срок окончания депозита пришелся как раз на начало этого февраля, но снять и обменять деньги по выгодному курсу мы не успели. После этого и появилась идея вложиться в недвижимость, чтобы не потерять накопления.

При этом, со слов Кирилла, условия от застройщика были выгодней, чем три года назад, когда семья строила свою первую квартиру в «Новой Боровой».

— Для погашения 100% оплаты пришлось совсем немного продать долларов, остальное закрыли накопленными рублями, — делится покупатель. — Да, возможно, в ближайший год стоимость метра опустится, и через какое-то время за эти же деньги мы смогли бы купить что-то больше, но не факт. Конечно, вкладываться в стройку — это риск, но, на мой взгляд, недвижимость в этом плане (в перспективе 5—10 лет) надежней любого банка.

Кирилл ситуацию видит позитивно и уверен, что рано или поздно цены на недвижимость в стране если не вырастут, то как минимум вернутся на прежний уровень.

— Эта покупка — для моих детей. В будущем, когда придет время эту квартиру продать, чтобы разделить между детьми, вся недвижимость будет плюс-минус в одной цене. По факту эта трешка позволит взять две квартиры поменьше, вне зависимости от того, как будут меняться цены, — считает мужчина.

«Ситуация заставила продавцов хотя бы опуститься на землю»

Свою историю покупки нам рассказал и минчанин Сергей. Еще летом молодой человек решил, что хватит жить на съемной квартире, пора обзавестись собственными метрами. Как водится, бюджет у парня был ограничен, а «хотелки» — раздуты: планировал купить хорошую квартиру и при этом дешево. Из основных моментов — две раздельные комнаты, ремонт и желательно в кирпичном доме возле метро. Нужный вариант пришлось искать долго.

— За полгода несколько раз очень плотно подходил к покупке, но дважды сделки срывались. Поэтому когда 23 декабря увидел в продаже квартиру, которая понравилась, решил не медлить, — рассказывает герой. — Позвонил по номеру в рекламе, но из-за праздников встретились с продавцом лишь 8 января.

Двушка в хрущевке у метро «Грушевка» парню понравилась, не устраивала только цена.

— К этому моменту я пересмотрел сотни квартир и четко понимал — стоимость завышена. Определился с тем, за сколько готов ее забрать, и пошел на торг. Квартира в продаже висела уже две недели, и продавец должен был понимать, что с ценой что-то не так, — делится опытом покупатель. — Но собственник оказался непростой, говорить пришлось долго, с аргументами и психологическими приемами.

Недели две мы общались, в результате он сдался и пошел на мои условия, сбросив $3 тыс. в эквиваленте.

Однако пока суть да дело, в мире случилось 24 февраля, и за одну ночь цена квартиры в рублях подскочила, а общая повестка заставила усомниться в целесообразности принятого решения.

— Я проснулся и сразу же увидел, что происходит в мире и с курсом доллара. Конечно, был в полном замешательстве. Родители уговаривали не спешить с покупкой, да я и сам терзался, что делать дальше, — вспоминает минчанин. — Обратился к знакомому риелтору, тот посоветовал брать, но еще раз поторговаться. С его слов, такие периоды мы уже проходили, и даже если цены упадут, то через 5—6 лет они восстановятся, поэтому в долгосрочной перспективе я ничего не потеряю.

Плюс ждать чуда и платить по $250 в месяц за аренду по высокому курсу — тоже так себе вариант.

Признаюсь, было максимально неловко снова торговаться, но делать нечего — из-за скачка курса цена квартиры выросла. В итоге собственник нехотя, но уступил еще одну тысячу.

После покупки Сергей старался не отслеживать, как меняются цены на ранее просмотренные квартиры, но оградить себя от этой информации не смог. Со слов молодого человека, на уступки пошли многие продавцы, и за месяц цены квартир в рекламе снизились на $5—7 тыс. по курсу.

— Я хотел максимально оградить себя от этого, удалил профили на специализированных площадках, снес приложения, но так или иначе сообщения приходили.

Была квартира, которую месяц назад смотрел за $56 тыс. в эквиваленте, а сейчас она стоит уже $49 тыс. И это не единственная история, — говорит парень.

— На мой взгляд, нынешняя ситуация заставила продавцов хотя бы опуститься на землю и выставить свои квартиры по плюс-минус адекватным ценам. Помню, месяц назад смотрел квартиру за $60 тыс., собственник отказался отдавать за $57 тыс., а теперь этот вариант стоит $55 тыс., и вопрос — продастся ли? Совет продавцам — ставить реальный ценник, а не витать в облаках, тогда продать получится даже сегодня.

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