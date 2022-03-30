Россия провалила мобилизацию в Калининградской области 30.03.2022, 14:04

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На весь регион удалось насобирать всего 17 «добровольцев».

Воевать против Украины россияне уже не слишком хотят. Об этом свидетельствует то, что в Калининградской области удалось насобирать аж 17 "добровольцев".

Как отмечают в Генштабе ВСУ, личный состав страны-агрессора деморализован. У бойцов нет достаточно мотивации для того, чтобы идти воевать против Украины.

Несмотря на все попытки, российское военное командование не может насобирать достаточно желающих среди населения. Так, в Калининградской области едва удалось привлечь 17 "добровольцев".

Напомним, что 1 апреля в России начнется мобилизация. И хоть она еще не стартовала, а уже чувствуется сопротивление. Причем как среди гражданского населения, так и среди военных. Так, накануне 58 контрактников отказались воевать в Украине.

Отметим, что российские военные могут пытаться мобилизовать жителей с недавно оккупированных территорий Луганской области. Это ранее отметили в Генштабе.

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