Бывший сокурсник Путина поставил ему «диагноз» 2 30.03.2022, 14:10

3,808

Юрий Швец

Некоторые аналитики говорят, что проблемы с головой у российского диктатора начались еще два года назад.

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец поставил "диагноз" президенту развязавшей войну против Украины России.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Подавляющее большинство аналитиков здесь, в США, единодушны в том, что с ним (Путиным, - ред.) что-то произошло, с его головой. Крыша поехала. Некоторые говорят, что два года назад, некоторые - год назад. То есть с человеком явно что-то случилось", - отметил он.

Швец добавил, что все 20 лет президент РФ избегал принимать на себя решения за сомнительные решения и поступки.

"С его головой что-то происходит... Нападение на Украину - это было безумие, это идиотизм", - сказал бывший сокурсник Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».