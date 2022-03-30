Как исторические ошибки целого поколения политиков Германии приблизили войну 30.03.2022, 14:07

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Канцлерство Меркель уже перечеркнуто войной в Украине.

Вторжение России в Украину, которое длится уже более месяца, обнажило катастрофические многолетние просчеты целой плеяды немецких политиков в отношении Москвы. Этот курс строился почти два десятилетия — и теперь терпит крах.

Об этом пишет в журнале Politico ведущий европейский корреспондент влиятельного издания Мэтью Карничниг, живущий в Берлине. Ранее он работал также в Wall Street Journal, BusinessWeek, Reuters, Bloomberg, был одним из финалистов Пулитцеровской премии.

В своем новом материале Putin’s useful German idiots (Полезные идиоты Путина в Германии) Карничниг объясняет, почему развернутая Россией война в Украине фактически ставит крест на целом поколении немецких политиков разных лагерей, которые ранее добивались сохранения отношений с РФ.

«Новое время» предлагает ознакомиться с полным переводом этого материала.

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Германия хорошо знает, что такое быть на неправильной стороне истории.

Поэтому никого не должно удивлять, что последние 16 лет Берлин твердо отстаивал неверную сторону в разногласиях относительное того, как следует вести себя с Россией.

Менее предсказуемой была скорость, с которой Германия в последние недели отказалась от своей позиции по отношению к Москве, остановив спорный проект газопровода Северный поток — 2, отправив оружие в Украину, введя санкции против России и даже заявив, что значительно увеличит расходы на собственную армию.

Другими словами, Германия почти в одночасье согласилась сделать все то, к чему США и другие союзники подталкивали ее в течение многих лет. В Берлине даже придумали готовый хештег-слоган для таких перемен: Zeitenwende, то есть «смена эпох».

Но спустя несколько недель стало очевидно, что на самом деле немецкие лидеры пытаются сказать нечто вроде: «Давайте жить дальше».

В этом смысле немцам «повезло» примерно так же, как российской армии в Украине. А все потому, что Германия не просто «недооценила Путина», как заявил на прошлой неделе давний советник Ангелы Меркель по внешней политике Кристоф Хойсген, новый глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Настойчиво-упрямая позиция, которую занимала Германии в отношениях с российским лидером даже на фоне его постоянных актов агрессии (список злодеяний простирается от вторжения в Грузию до убийств врагов за рубежом и военных преступлений в Сирии), была ничем иным, как катастрофической ошибкой. И ошибка эта обеспечит Ангеле Меркель место рядом с Невиллом Чемберленом в пантеоне политической наивности.

Медленно, но верно до немцев начало доходить, что «мягкий» подход Меркель к России — достигший апогея в 2015 году с решением дать зеленый свет газопроводу Северный поток — 2, несмотря на аннексию Россией Крыма и ее роль в сепаратистской войне на востоке Украины — не просто открыл Путину дверь для дальнейших шагов, но и фактически подтолкнул его к этому.

Однако вторжение России в Украину перечеркивает не только канцлерство Меркель, но и целое поколение немецких политиков самых разных политических лагерей, ослепленных ностальгией по принципам Ostpolitik и Wandel durch Handel. То была политика разрядки 1970-х годов, возглавляемая канцлером Вилли Брандтом, которая, согласно убеждениям немцев, привела к окончанию холодной войны.

Понятие коллективной ответственности Германии — причина того, почему перевернуть эти страницы легче на словах, чем на деле. В немецкой политике нет фигуры, похожей на Черчилля [в его отношении к Гитлеру], которая бы годами предупреждала о рисках доверия Путину. Хотя именно Меркель заслуживает набольшего осуждения за то, что попала в ловушку российского лидера, виноват, по правде говоря, весь политический класс Германии.

Будучи министром финансов и вице-канцлером при Меркель, нынешний канцлер Олаф Шольц, чья партия социал-демократов была движущей силой строительства обоих газопроводов Северный поток, отстаивал мысль том, что лучший способ выстраивать отношения с Путиным — это бесконечный «диалог».

Йенс Плетнер, сейчас советник Шольца по национальной безопасности, был одним из главных архитекторов этой политики в годы своей работы высокопоставленным дипломатом в МИД Германии. Там он возглавлял аппарат тогдашнего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (социал-демократ, ныне президент Германии), а до недавнего времени занимал пост политического директора министерства. Даже после того, как к декабрю 2021 года Путин стянул десятки тысяч военнослужащих к границами с Украиной, Плетнер советовал Шольцу не отказываться от Северного потока — 2 и в публичных заявлениях повторять сказки о том, что это не более чем «коммерческий проект».

Прежний босс Плетнера Штайнмайер, в 2016 году обвинявший НАТО в «бряцании оружием и разжигании войны» из-за проведения военных учений на восточном фланге Альянса, практически вплоть до первых выстрелов по украинцам доказывал, что Германия должна использовать энергетику как способ наведения мостов с Россией.

Сейчас Штайнмайер, чья роль президента состоит и в том, чтобы быть моральным авторитетом Германии, занимается организацией концертов «свободы и мира» с участием российских и украинских музыкантов. (Одно из таких событий провели в начале марта в Дрездене, когда на Харьков, второй по величине город Украины, ливнем падали бомбы).

На выходных Андрей Мельник, посол Украины в Германии, заявил, что будет бойкотировать новое мероприятие Штайнмайера, заявив, что у украинцев нет времени на «великую русскую культуру», пока Москва убивает ни в чем не повинных гражданских жителей.

Не лучшим образом прославились и более мелкие партии правящей в Германии коалиции — либеральные «свободные демократы» и зеленые (хотя они и в меньшей мере, чем христианские демократы Меркель или СДПГ, ответственны за политику, которая привела к путинскому вторжению в Украину).

Хотя зеленые выступали против Северного потока-2, они делали это скорее из соображений экологии, а не из солидарности с Украиной. Более существенной была их неизменное противодействие поставкам оружия в Киев — позиция, изменившаяся лишь после начала боевых действий.

Свободные демократы разошлись во мнениях о том, что делать с Северным потоком — 2, и многие члены партии, включая заместителя ее лидера Вольфганга Кубицкого, поддерживали более активное взаимодействие с Россией. По словам украинского посла Мельника, лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер, который также является министром финансов Германии, сказал ему в день начала войны, что Берлину нет смысла отправлять оружие в Украину или отключать Россию от международной платежной системы SWIFT, поскольку Украине осталось «всего несколько часов» существования как суверенной страны.

Скептицизм в отношении перспектив Украины, не говоря уже об опасениях по поводу последствий слишком жесткой линии в отношениях с Россией, разделяли и многие представители главной оппозиционной силы, Христианско-демократической партии (ХДС). Всего за несколько недель до вторжения России лидер ХДС Фридрих Мерц предупредил, что отключение России от SWIFT может стать «атомной бомбой для рынков капитала».

«Мы все были неправы»

Просчитавшись относительно России и Путина на каждом шагу, немецкие политики теперь разыгрывают сценарий «Кто же знал?».

«Я был неправ, мы все были неправы», — заявил на выходных газете Welt am Sonntag Вольфганг Шойбле, серый кардинал немецкой политики и многолетний министр финансов в правительствах ХДС (при Ангеле Меркель — прим. ред).

Однако Шойбле и его коллеги упускают из виду, что союзники Германии годами предупреждали ее о том, что она недооценивает Путина. Столкнувшись с этой реальностью, немцы толком не знают, как реагировать.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем выступлении в Бундестаге напомнил немецким депутатам, что бизнес, который Германия вела с Россией, помог финансировать войну против его страны, и обрушился на них с критикой за «ничего не стоящие» слова о Холокосте (Зеленский упомянул слоган Never again — прим.ред), парламентарии ФРГ встретили его речь овациями. А затем быстро вернулись к обычным делам, в том числе поздравив двух депутатов с днем рождения.

Во время холодной войны термин «полезный идиот» стал ярлыком для «умеренных» представителей Запада, ставших легковерными жертвами аргументации коммунистов.

Начиная от вето, наложенного Германией на членство Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, до заключения Берлином газовых сделок с Москвой и сопротивления поставкам оружия в Киев — лидеры страны послужили Путину «полезными идиотами».

Все это время так называемые Russlandversteher, самодовольные симпатики России, формировавшие политический истеблишмент страны, отвергали критику их курса, настаивая на том, что им виднее, и смеясь (даже буквально) Вашингтону в лицо.

Теперь уже никто не смеется.

Даже несмотря на то, что союзники Берлина приветствуют развернутую Германией Zeitenwende («смену эпох»), их не обманут такие внезапные перемены [англ. foxhole conversion — отсылка к известной фразе «В окопах нет атеистов», подразумевающей резкую готовность уверовать в высшие силы перед лицом смертельной опасности].

Украина, разграбленная Германией во время Второй мировой войны, к концу которой страна потеряла более 15% своего населения, уж точно не простит и не забудет.

Никакого реального авторитета не будет у Германии и в трансатлантическом альянсе (независимо от того, сколько миллиардов она потратит на оборону) — до тех пор, пока по справедливости не расплатится за историю многих лет под знаком «Меркель + Путин».

Как прекрасно знает Германия, даже если на какое-то время можно спрятаться от истории, избежать ее невозможно.

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