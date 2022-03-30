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Горы сожженной техники РФ: как выглядит село на Харьковщине после освобождения от оккупантов

  • 30.03.2022, 14:16
  • 1,762
Горы сожженной техники РФ: как выглядит село на Харьковщине после освобождения от оккупантов

Видео из Малой Рогани.

Харьковская область находится под прицельным огнем оккупантов с первых дней полномасштабной войны. В результате ожесточенных боев многие населенные пункты региона, в том числе и областной центр, получили значительные разрушения.

Генеральный штаб ВСУ показал видео с ужасающими последствиями боев в Харьковской области.

На кадрах из Малой Рогани видны уничтоженные российскими обстрелами квартиры, цинично расстрелянные автомобили и брошенная оккупантами бронетехника.

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