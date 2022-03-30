Жители Полоцка бьют тревогу: в магазинах исчезли популярные творожные сырки «Ми-Шу»10
- 30.03.2022, 14:34
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Что случилось?
С прилавков магазинов Полоцка пропали популярные творожные сырки «Ми-Шу». Полоцкий молочный комбинат объяснил порталу Gorod214, что стало с любимым десертом.
Сырки 26-процентной жирности с ванилином под торговой маркой «Ми-Шу» являются хитами продаж и рекордсменами по количеству золотых наград, полученных на конкурсах. Раньше на Полоцком молочном комбинате их выпускалось 6 тонн в сутки, но в последнее время производство было поставлено на паузу.
Из-за общей экономической ситуации резко выросли цены на сырье и упаковочные материалы, по отдельным позициям — до 40%.
Сейчас специалисты молочного комбината ведут переговоры с поставщиками сырья, чтобы выйти на взаимовыгодные условия и продолжить выпуск любимого продукта без существенного подорожания.