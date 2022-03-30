Достоинство как подвиг 1 Леонид Невзлин

30.03.2022, 14:34

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Леонид Невзлин

Истинная сила — не в размахивании оружием.

У Арсения Рогинского была привычка - при любых обстоятельствах и в любом состоянии с утра чисто бриться, аккуратно одеваться и выходить к людям только «при полном параде» - в свежей рубашке.

Не знаю, с каких времен так повелось. Возможно, со времени его «отсидки», с тюрьмы и лагеря.

Ну и что? - скажет кто-то, - что в этом необычного? А то, что именно при любых обстоятельствах. Первое, что происходит с людьми в тяжелых ситуациях, они теряют желание следить за собой, не видят в этом смысла, мол, я болею, или я в депрессии, или я в невыносимых условиях, мне простительно быть небритым, разболтанным, неряшливым. Это признаки душевной слабости, поражения, потери себя. И только самые сильные люди способны на ежедневное и ежечасное усилие по сохранению человеческого облика. Ежедневное бритье в лагере, где нет ни бритвы, ни воды, - подвиг. Истинная сила не в размахивании оружием, не в бессмысленной игре мышцами, а в способности «держать лицо», не сгибаться под ударами.

«В лагере важны две вещи, - говорил Рогинский, - не дать себя убить и сохранить чувство собственного достоинства». (Может, цитирую и неточно, но смысл был такой). И он неуклонно придерживался этого принципа. Даже на пороге смерти.

Сегодня его День рождения, 76 лет. Несколько лет его нет, но память остается. Его слова, его идеи, его мысли - живут. Его нет, но он не умер. Он умер, но остался с нами.

То же произошло и с его главным детищем, «Мемориалом». Убили ли «Мемориал», произведя позорную «ликвидацию»? Убили. Но он остался - в списках несправедливо осужденных, составленных при участии Арсения Рогинского; в школьниках, которые долгие годы писали исследования об истории своих семей и в их учителях; в молодых людях, которые приходили в «Мемориал» волонтерами и научились работать с архивами и понимать важность исторических документов; во множестве людей, которые узнали судьбу своих родных много лет спустя после репрессий и Второй Мировой войны, благодаря базам данных «Мемориала»; в памятниках жертвам репрессий; в памяти людей, которым именно сотрудники «Мемориала» объяснили, что у всякого человека есть права…

Выходит, что ни сам Арсений, ни «Мемориал» не дали себя убить и сохранили достоинство. Это позволяет и нам оставаться людьми и достоинства не терять.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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