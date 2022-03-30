Художника Алеся Пушкина осудили на пять лет колонии 7 30.03.2022, 14:47

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Незаконный приговор вынесла «судья» Елена Шилько.

Белорусского художника Алеся Пушкина осудили на пять лет колонии. Приговор вынесла «судья» Елена Шилько.

Об этом сообщает ПЦ «Весна».

25 марта во время заседания художник порезал себе живот в знак протеста. За это его бросили на 13 дней в карцер.

Суд над Пушкиным начался 10 марта в Минском городском суде.

Алеся Пушкина задержали год назад, 30 марта, в деревне Жиличи Кировского района в церкви, над реставрацией которой работал художник.

За четыре дня до этого прокуратура Гродно возбудила против Пушкина уголовное дело из-за того, что на выставке в Гродно демонстрировался портрет участника антисоветского послевоенного подполья Евгения Жихаря.

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