Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине

Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине2
- 30.03.2022, 15:09
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Техника оккупантов была маркирована клеймом «О».
Автомобиль обеспечения с подразделением логистики российских захватчиков разбили защитники Украины на Черниговщине.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Силы сопротивления Сиверщины продолжают отчитываться о своей работе. Наши "котики" испортили обеспечение врага и "деактивировали" подразделение логистики. Как бонус - нашли немного вражеских методичек и открыток-призывов к "товарищам", - сказано в сообщении.