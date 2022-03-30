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Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине

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  • 30.03.2022, 15:09
  • 7,802
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине

Техника оккупантов была маркирована клеймом «О».

Автомобиль обеспечения с подразделением логистики российских захватчиков разбили защитники Украины на Черниговщине.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Силы сопротивления Сиверщины продолжают отчитываться о своей работе. Наши "котики" испортили обеспечение врага и "деактивировали" подразделение логистики. Как бонус - нашли немного вражеских методичек и открыток-призывов к "товарищам", - сказано в сообщении.

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