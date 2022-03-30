Экс-разведчик КГБ рассказал, куда пропал Шойгу 14 30.03.2022, 15:16

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сергей шойгу

Министр обороны РФ и начштаба Герасимов «скорее живы, чем мертвы».

Вокруг главы Минобороны РФ Сергея Шойгу возникает немало слухов в последнее время из-за его "исчезновения" в медийном поле.

Как заявил в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец, в последнее время Шойгу был занят поиском боеприпасов.

"Cкорее живы, чем мертвы, я вам отвечу дипломатично", – прокомментировал он информацию об ухудшении здоровья Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Насколько я понимаю, Шойгу был занят поиском боеприпасов в последнее время" – заявил Швец.

По его данным, у российской армии заканчиваются боеприпасы.

"Заводы стоят или мощности не позволяют. И вот они кинулись к китайцам. А китайцы сказали "нет"... Вот такая у них печальная ситуация. Может, в связи с этими поисками... может, в тайге где-нибудь ищут боеприпасы при помощи шаманов", – добавил Швец.

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