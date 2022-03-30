Финский Hesburger уходит из Беларуси

Финский Hesburger уходит из Беларуси1
- 30.03.2022, 15:31
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Сеть быстрого питания работала в нашей стране с 2017 года.
Финская сеть быстрого питания Hesburger планирует этим летом закрыть все свои рестораны в Беларуси и России. Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы очень хорошо понимаем, что наш медленный уход с рынков России и Беларуси вызвал споры. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее закрыть наши рестораны. Наша цель состоит в том, чтобы летом все наши рестораны в России и Беларуси закрылись», — отметил исполнительный директор компании Кари Салмела.
Он уточнил, что медленный уход компании вызван учетом интересов местных сотрудников. Кари Салмела также добавил, что в Hesburger следили и за ходом обсуждения в России возможной национализации имущества уходящих оттуда компаний.
Согласно данным компании, в настоящее время у Hesburger 38 ресторанов в России и 4 ресторана в Беларуси.