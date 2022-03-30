«Путина пристрелит собственная охрана» 15 30.03.2022, 15:51

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Почему глава Кремля боится развязывать ядерную войну.

Российский диктатор Владимир Путин не решится применить ядерное оружие, потому что это вызовет гнев самих россиян и они могут его "убрать".

То, что Путин боится реакции россиян на свои действия, видно уже из того, что он даже не решился объявить всеобщую мобилизацию в РФ. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью ВВС.

"Это человек, который делает красивый маникюр, который сидит за 20 метров от собеседника и всего боится, который строит дворцы и яхты и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны", – отметил Арестович.

По словам советника главы ОП, Путин побоялся объявить всеобщую мобилизацию, ведь это могло бы существенно изменить общую общественную обстановку. А российская власть, которая боится даже автоматы дать своим гражданам, не поставит их под угрозу ядерной войны, ведь боится их реакции на это.

"Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высокая вероятность", – говорит Арестович.

Ранее в Кремле заявили, что Россия, мол, не рассматривает возможность применения ядерного оружия в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что ядерное оружие могут применить только тогда, когда есть угроза существованию российского государства.

Также ранее журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев сообщал со ссылкой на источник в российских спецслужбах, что Путин может прибегнуть к ядерному удару в случае полного провала взятия Киева. Но есть пять человек, которые могут остановить запуск ядерной ракеты, даже если российский диктатор отдаст такой приказ.

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