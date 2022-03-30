Баку объявил в международный розыск российского депутата 30.03.2022, 15:52

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Михаил Делягин в эфире россТВ предложил применить ядерное оружие против Азербайджана.

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата Госдумы РФ Михаила Делягина за его высказывания в эфире «Россия 1» о Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба ведомства.

Розыск проводят по возбужденному уголовному делу. Поводом стали публичные высказывания Делягина в эфире телеканала «Россия 1», где он «открыто призывая к ведению агрессивной войны против Азербайджана, сделал провокационное заявление о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны», а также провел опрос общественного мнения по этому поводу у себя в Telegram-канале.

Действия депутата подпадают под несколько статей Уголовного кодекса Азербайджана: открытые призывы к войне, угроза теракта, возбуждение национальной розни путем применения силы с использованием служебного положения.

29 марта Михаилу Делягину было заочно предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям, и по каналам Интерпола он был объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.

«Вместе с тем в соответствующие компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы об обеспечении немедленного задержания обвиняемого при его въезде на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджанскую Республику для привлечения к ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Азербайджана.

Михаил Делягин в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 24» назвал Азербайджан «турецким прокси» и призвал «наказать» его за действия в Нагорном Карабахе. В частности, Делягин заявил о необходимости ударов по нефтяной промышленности Азербайджана.

Кроме того депутат разместил в своем Telegram-канале опрос: «Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?». Позже он этот пост удалил и принес извинения.

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