В Киевской области украинские военные за один раз уничтожили 14 единиц техники врага

В Киевской области украинские военные за один раз уничтожили 14 единиц техники врага3
- 30.03.2022, 15:55
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Артиллерийский удар нанесли бойцы бригады имени гетмана Выговского.
Вчера, 29 марта, артиллеристы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов.
О пополнении «демилитаризированной» техники рассказали на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Украинским военным удалось уничтожить или повредить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:
КАМАЗ – 2 единицы (повреждено);
Тигр – 1 единица (уничтожено);
2С19 – 2 единицы (1 система уничтожена);
БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) – 1 единица (повреждено);
БТР – 3 единицы (все повреждены);
ГАЗ-66 – 1 единица (уничтожено);
БМП – 1 единица (уничтожено);
ИМР – 1 единица (повреждено);
КАМАЗ КЕТЛ – 1 единица (уничтожено).
«Киевщина. Демилитаризация оккупационных войск идет по плану»,
– говорится в сообщении.