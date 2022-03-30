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В Киевской области украинские военные за один раз уничтожили 14 единиц техники врага

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  • 30.03.2022, 15:55
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В Киевской области украинские военные за один раз уничтожили 14 единиц техники врага

Артиллерийский удар нанесли бойцы бригады имени гетмана Выговского.

Вчера, 29 марта, артиллеристы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов.

О пополнении «демилитаризированной» техники рассказали на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Украинским военным удалось уничтожить или повредить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:

КАМАЗ – 2 единицы (повреждено);

Тигр – 1 единица (уничтожено);

2С19 – 2 единицы (1 система уничтожена);

БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) – 1 единица (повреждено);

БТР – 3 единицы (все повреждены);

ГАЗ-66 – 1 единица (уничтожено);

БМП – 1 единица (уничтожено);

ИМР – 1 единица (повреждено);

КАМАЗ КЕТЛ – 1 единица (уничтожено).

«Киевщина. Демилитаризация оккупационных войск идет по плану»,

– говорится в сообщении.

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