Закарпатские «горцы» ликвидировали из «Джавелина» танк Т-72 с приваренным «мангалом» 21 30.03.2022, 16:05

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Украинское оружие наводит панику на танкистов РФ.

Боевой танк Т-72 рос армии уничтожен до основания бойцами 128- й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Об этом сообщили Сухопутные войска Украины.

От ракетного удара из переносного противотанкового комплекса Javelin не спасла ни активная защита, ни так называемый «мангал» (наваренные сверху решетки).

После поражения ракетой в танке сдетонировал боекомплект, в результате чего его башню сорвало.

Экипаж (трое врагов) уничтожен без возможности идентификации.

Со стороны 128-й бригады раненых или погибших нет.

Само наличие в ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику.

В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику у экипажа и десанта нет никаких шансов выжить.

Последние фото - яркое этому доказательство.

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