Погода в Беларуси на 31 марта 1 30.03.2022, 16:17

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Ожидается мокрый снег.

Белорусские синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу 31 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории будут осадки (ночью в основном снег, мокрый снег, днем мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами прогнозируется налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 8 градусов по северу до плюс 2 по югу. Днем ожидается 1-7 градусов тепла.

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