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Зеленский попросил у Норвегии передвижные ЗРК и ракеты против кораблей

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  • 30.03.2022, 16:22
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Зеленский попросил у Норвегии передвижные ЗРК и ракеты против кораблей

Он пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун". И пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Норвегии.

"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании... Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение - ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", - отметил Зеленский.

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