Белорусские добровольцы в Украине объявили о формировании полка «Пагоня» 25 30.03.2022, 16:49

12,734

Его образовали белорусские офицеры при поддержке ВСУ.

Его образовали белорусские офицеры при поддержке Вооруженных сил Украины «для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также с целью создания основы для новой профессиональной белорусской армии», — говорится в сообщении о его создании.

Рекрутинговый центр полка «Пагоня» расположен в Варшаве. Предпочтение отдают мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет, имеющим опыт воинской службы.

Также рассматриваются кандидаты с хорошим уровнем физической подготовки, спортсмены. После курса военной подготовки все кандидаты подписывают контракт и получают официальный статус военнослужащего интернационального легиона ВСУ.

Подготовка осуществляется под руководством опытных белорусских и украинских инструкторов. Контракт предусматривает оклад и страховку жизни и здоровья, пишут в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».