закрыть
30 марта 2022, среда, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские добровольцы в Украине объявили о формировании полка «Пагоня»

25
  • 30.03.2022, 16:49
  • 12,734
Белорусские добровольцы в Украине объявили о формировании полка «Пагоня»

Его образовали белорусские офицеры при поддержке ВСУ.

Его образовали белорусские офицеры при поддержке Вооруженных сил Украины «для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также с целью создания основы для новой профессиональной белорусской армии», — говорится в сообщении о его создании.

Рекрутинговый центр полка «Пагоня» расположен в Варшаве. Предпочтение отдают мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет, имеющим опыт воинской службы.

Также рассматриваются кандидаты с хорошим уровнем физической подготовки, спортсмены. После курса военной подготовки все кандидаты подписывают контракт и получают официальный статус военнослужащего интернационального легиона ВСУ.

Подготовка осуществляется под руководством опытных белорусских и украинских инструкторов. Контракт предусматривает оклад и страховку жизни и здоровья, пишут в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников