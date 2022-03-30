Белорусские добровольцы в Украине объявили о формировании полка «Пагоня»25
- 30.03.2022, 16:49
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Его образовали белорусские офицеры при поддержке ВСУ.
Его образовали белорусские офицеры при поддержке Вооруженных сил Украины «для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также с целью создания основы для новой профессиональной белорусской армии», — говорится в сообщении о его создании.
Рекрутинговый центр полка «Пагоня» расположен в Варшаве. Предпочтение отдают мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет, имеющим опыт воинской службы.
Также рассматриваются кандидаты с хорошим уровнем физической подготовки, спортсмены. После курса военной подготовки все кандидаты подписывают контракт и получают официальный статус военнослужащего интернационального легиона ВСУ.
Подготовка осуществляется под руководством опытных белорусских и украинских инструкторов. Контракт предусматривает оклад и страховку жизни и здоровья, пишут в сообщении.