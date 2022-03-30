Что известно о «БелВЭБ», которым заинтересовались силовики 1 30.03.2022, 17:28

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Пристанище бывших вице-премьеров и родственные связи с главой Нацбанка.

Во вторник 29 марта силовики пришли с головной офис «БелВЭБ» и задержали восемь представителей руководства банка, в том числе и председателя правления Василия Матюшевского. Позже его и часть задержанных отпустили. Официально власти никак не комментируют ситуацию, но источники сообщают о возбуждении уголовного дела. Какого и в отношении кого конкретно, пока можно только догадываться. Zerkalo.io рассказывает, что известно про банк «БелВЭБ» и что с ним происходило в последние месяцы.

Санкции и проверки. Что происходило с банком в последние месяцы

Этот год оказался для «БелВЭБ» непростым. В последние несколько месяцев банк подвергся многочисленным проверкам, сообщают наши источники в банковской сфере. Проверки проводили как Нацбанк, так и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК),

Будучи дочерней структурой российского «Внешэкономбанка», с 23 февраля он находится под санкциями США. Изначально в самом банке рассказывали, что это никак не отразится на возможностях клиентов внутри страны. Но уже на следующий день начались у владельцев карточек Visa и MasterCard были сбои при оплате за границей. Позже картами Visa нельзя было расплатиться в иностранных онлайн-магазинах. Следом приложение «БелВЭБ» удалили из App Store, сам банк ввел ограничения по валютным счетам.

По неофициальной информации, санкции стали причиной существенного оттока вкладов и отказа компаний от услуг банка.

В конце февраля квалификационная комиссия Нацбанка признала не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации двух членов правления «БелВЭБ» — Анатолия Павловича и Дмитрия Панкевича. Кстати, Панкевича уже признавали таковым в начале прошлого года. Но судя по всему, в прошлом году он всё же смог подтвердить квалификацию. Правда, ненадолго.

Осенью прошлого года Нацбанк включил «БелВЭБ» в число системообразующих банков, «способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы». Это накладывает на банк определенные обязательства. Например, соблюдение нормативов достаточности капитала. Плюс в руководстве появляется комитет по вознаграждениям, который возглавляет независимый директор.

«Дочки» в ПВТ и версия с ведением «непрофильной деятельности»

Издание «Наша Ніва», ссылаясь на свои источники, сообщило, что претензии к руководству банка могли возникнуть из-за работы его дочерних компаний.

— У банка есть лицензия с перечнем видов деятельности, которыми он может заниматься — это все финансовая деятельность. Между тем, мы знаем, что банки пишут свои ІТ-решения. Программы, сайты и так далее. Объем работы большой, но что происходит? У них стандартное налогообложение, они не могут платить программистам конкурентные зарплаты, — цитирует свой источник «Наша Ніва», поясняя, что из-за этого специалисты уходили из банка в компании с высокими зарплатами. Источники издания объясняют: чтобы этого избежать, банк сам открывал дочерние структуры, которые входили в ПВТ. Именно это, по версии собеседников, силовые ведомства восприняли «как уход от налогов, так как банк занимается непрофильной деятельностью, которая не описана в лицензии».

«БелВЭБ» действительно занимается разработкой программных продуктов для банковского сектора. Через дочерние компании.

Одна из них «ВЭБ Технологии» входит в Парк высоких технологий, пользуясь условиями льготного налогообложения. Курирует работу компании один из топ-начальников банка Алексей Мозжухин. А заместитель директора и главный операционный директор — Иван Мозжухин. По словам нашего источника, он приходится братом Алексея. Сегодня Иван Мозжухин на работу не пришел.

Еще одна компания, принадлежащая банку — «ДФС». Она управляет онлайн-платформой по продаже и размещению токенов. Компания основана в 2019-м и с этого же года также является резидентом ПВТ.

Также банку принадлежит и «БелВЭБ АйТи». Как и предыдущая, она основана в 2019 году и с того же года входит в ПВТ. «БелВЭБАйТи» разрабатывает инновационные финансовые продукты, программное обеспечение, занимается криптографической защитой информации.

Интересно, что на сайте банка говорится, что «ДФС» и «БелВЭБАйТи» могут осуществлять «любые виды деятельности».

В одной из компаний нам рассказали, что у них «все процессы идут своим чередом, никаких существенных изменений пока нет».

— Задержания стали для всех нас неожиданностью. Версии были про какие-то банковские дела, — говорит сотрудник дочерней структуры банка, пожелавший остаться анонимным. — Обсуждали, что если бы было дело в нас, наверное, пришли бы сразу к нам. И я тоже думаю, если это из-за ПВТ-шных дел, то почему сразу не пришли у нам?

По словам нашего собеседника, как минимум в одном дочернем предприятии после введения санкций против банка работникам часто не продляют контракты: из-за ухода международных клиентов работы стало намного меньше.

Родственники Каллаура и два бывших вице-премьера

Кроме бывшего вице-премьера Василия Матюшевского, в «БелВЭБ» устроился еще один бывший вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко. Он стал советником Матюшевского.

Также, как рассказали наши источники, исполнительным директором банка работает и младший сын главы Нацбанка Владимир Каллаур.

Невестка главы Нацбанка Ирина Каллаур работает в компании «ВЭБ Технологии», которая тоже принадлежит банку. На сайте ПВТ она фигурировала как руководитель проектов этой компании.

Что еще известно о банке?

Активы банка на 1 октября прошлого года составляли 4,67 млрд рублей, прибыл была 37 млн рублей. Сумма выданных клиентам кредитов на тот момент достигла 2,77 млрд рублей, а счетов и депозитов — 2, 33 млрд рублей.

Банк активно кредитует белорусские госпредприятия. Например, недавно Совет министров поручил «Агентству по управлению активами» выкупить активы «Белшины» на сумму задолженности предприятия перед тремя банками. В том числе и перед «БелВЭБ». Сумма долга «Белшины» превысил 32 млн евро.

Среди получателей кредитов банка есть также и МАЗ. Ему выдали более 82 млн рублей в эквиваленте на закупку российских комплектующих. Кроме этого, кредиты от «БелВЭБ» получили также «Белвест», «Могилевлифтмаш», «БЕЛАЗ», совместная белорусско-китайская компания «Белкалий-Мигао». Банк также финансировал российско-белорусские интеграционные проекты.

В собственности у «БелВЭБа» также четверть акций производителя обуви «Сивельга». В 2019 году банк пытался продать свои акции предприятия, но, судя по всему, это не удалось.

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