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В центре Мариуполя уничтожены целые кварталы

  • 30.03.2022, 18:02
В центре Мариуполя уничтожены целые кварталы

Опубликованы новые снимки со спутника.

Телекомпания CNN 30 марта опубликовала новые спутниковые снимки разрушенного российскими оккупантами Мариуполя, сделанные компанией Maxar Technologies.

"Целые кварталы в центре Мариуполя были уничтожены. Уровень разрушений ранее невиданный в осажденном украинском городе", – отметили в сообщении.

Изображения подтверждают данные сенсорных спутников NASA о том, что по Мариуполю нанесены десятки ударов.

Журналисты подчеркнули, что район восточнее драматического театра, на который оккупанты сбросили сверхмощную бомбу, лежит в руинах. На одном из спутниковых снимков видно, что практически на всех зданиях нет крыш или они значительно повреждены.

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В результате бомбардировки театра в Мариуполе, по оценкам очевидцев, погибли около 300 человек. Точное количество жертв неизвестно.

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