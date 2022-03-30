Разведка США: Путину не докладывают о реальном положении дел на фронте

Разведка США: Путину не докладывают о реальном положении дел на фронте44
- 30.03.2022, 18:09
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Боятся говорить правду.
Разведка США сообщает, что окружение российского президента Владимира Путина намеренно дезинформирует его о положении дел на фронте. Поскольку боятся говорить ему о провале войск РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал NBC.
Как информируют СМИ со ссылкой на данные американской разведки, Путина сознательно дезинформируют о том, насколько плохо идут дела российских военных и последствий экономических санкций, поскольку советники президента РФ "слишком боятся сказать ему правду"
"Путин даже не знал, что его вооруженные силы используют и теряют призывников в Украине, что демонстрирует явный сбой в потоке точной информации президенту России. Мы считаем, что Путина дезинформируют его советники о том, как плохо работают российские вооруженные силы и как российская экономика страдает от санкций", - сказал американский чиновник.
Также отмечается, что сейчас между Путиным и Министерством обороны РФ существует "устойчивое напряжение" из-за недоверия главы Кремля к руководству силового ведомства.