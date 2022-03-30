Украинцы уничтожили колонну российской техники

Украинцы уничтожили колонну российской техники2
- 30.03.2022, 18:55
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Украинские артиллеристы уничтожили 14 единиц «боевых колесниц» врага.
Одной из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины была уничтожена колонна техники российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Из около полутора десятка передвигавшихся единиц 5 уничтожены полностью. Другие имеют повреждения разной степени", - говорится в сообщении.
"Результатом любви украинской артиллерии к технике оккупанта стало -14 единиц "боевых колесниц" врага.
Если точнее за вчерашний день:
- КАМАЗ – 2 ед. (повреждено)
- Тигр – 1 ед. (уничтожена)
- 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена)
- БРЭМ – 1 ед. (повреждена)
- БТР – 3 ед. (повреждено)
- ГАЗ – 66 - 1 ед (уничтожена)
- БМП – 1 ед. (уничтожена)
- ИМР – 1 ед. (повреждена)
- КАМАЗ КЭТЛ – 1 ед. (уничтожена)
"Сжигаем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь", - рассказали подробнее об уничтоженной технике врага в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.