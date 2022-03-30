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Литва внесла Беларусь в список недружественных стран

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  • 30.03.2022, 19:02
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Литва внесла Беларусь в список недружественных стран

В список также вошли РФ, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

Правительство Литвы утвердило подготовленный Министерством экономики и инноваций список враждебных государств. Как сообщает сайт литовского правительства, на основании этого списка можно будет исключать компании этих государств из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.

— До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок, — пояснила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В список вошли Россия, Беларусь, Крым, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Он будет действовать во время введенного в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством.

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