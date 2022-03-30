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В парламенте Великобритании призвали признать РФ государством-террористом

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  • 30.03.2022, 19:09
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В парламенте Великобритании призвали признать РФ государством-террористом

Акты терроризма против гражданского населения Украины являются основанием для признания.

Акты терроризма против гражданского населения Украины, которые осуществляют российские государственные органы, являются основанием для признания России государством-террористом. Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании, экс-министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Уилсон.

"Я считаю очевидным, что путинская армия увязла в Украине, их потери растут, и [президент РФ Владимир Путин] отдал своим силам приказ начать проводить террористические акты. Бомбардировки целых городов, взятие заложников и их вывоз в Россию нельзя назвать иначе как терроризмом", – отметил Уилсон.

Он подчеркнул, что за терроризмом в Украине стоит именно российское государство.

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