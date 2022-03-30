The Washington Post: Украина выиграла информационную войну 6 30.03.2022, 19:16

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До войны большинство исследователей считали, что у РФ преимущество на информационном фронте.

До начала войны большинство исследователей считали, что у России преимущество на информационном фронте. Впрочем, уже во время боевых действий все удивились тому, насколько украинские нарративы превалируют над российскими и как президент Зеленский умело оперирует контекстом военного времени, пишет The Washington Post.

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Украина основательно подошла к этому вопросу задолго до российского вторжения. Они изучали ограниченность российской пропаганды и создавали национальный нарратив.

Несмотря на то, что Россия много лет вкладывала деньги в создание кремлевской повестки на территории Украины, активно бороться с этим начали только в 2021 году закрытием каналов, принадлежавших пророссийским политикам, в частности, Виктору Медведчуку, куму Владимира Путина.

Впрочем, долгая жизнь под давлением кремлевской пропаганды многому научила украинцев. А после оккупации Крыма в 2014 году большинство украинских олигархов, владевших, в том числе, и телеканалами, поняли, что Путин им не друг, и политика местных медиа начала меняться. Ложь российских медиа еще больше оттолкнула украинцев после дезинформации о "нападениях на русскоязычных".

Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием "диджитализировать" украинскую бюрократию. Многие его коллеги из телевизионного прошлого заняли важные посты в государстве. Эксперты говорят: значительно усилились низовые инициативы противостояния российской пропаганде, например Stop Fake и Euromaidan PR.

Между тем, телевидение становилось все более проукраинским. А после российского вторжения принадлежащие олигархам медиа объединились и начали общее вещание. Правительство в Telegram также активно стало бороться с кремлевскими фейками.

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