Украинские военные сегодня сбили три вражеских самолета и беспилотник

Украинские военные сегодня сбили три вражеских самолета и беспилотник4
- 30.03.2022, 19:28
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Самолеты были сбиты на Слобожанском направлении.
Защитники Украины в среду, 30 марта, сбили сразу три вражеских самолета и один беспилотный летательный аппарат.
Воздушные суда сбиты на Слобожанском направлении, сообщило в Facebook воздушное командование "Восток".
В командовании добавили, что, по предварительным сведениям, были сбиты вражеские истребители-бомбардировщики.
"...Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно - истребители-бомбардировщики, и один БПЛА...", - говорится в сообщении.