Украинские военные сегодня сбили три вражеских самолета и беспилотник 4 30.03.2022, 19:28

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Самолеты были сбиты на Слобожанском направлении.

Защитники Украины в среду, 30 марта, сбили сразу три вражеских самолета и один беспилотный летательный аппарат.

Воздушные суда сбиты на Слобожанском направлении, сообщило в Facebook воздушное командование "Восток".

В командовании добавили, что, по предварительным сведениям, были сбиты вражеские истребители-бомбардировщики.

"...Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно - истребители-бомбардировщики, и один БПЛА...", - говорится в сообщении.

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