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Зеленский обсудил с Байденом «ситуацию на поле боя и за столом переговоров»

  • 30.03.2022, 19:43
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Зеленский обсудил с Байденом «ситуацию на поле боя и за столом переговоров»

Беседа длилась около часа

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом он написал в Twitter.

"Только что завершил часовой разговор с президентом Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", – сообщил Зеленский.

В релизе, опубликованном на сайте Белого дома, сказано, что Байден говорил с Зеленским о "продолжающейся работе США, союзников и партнеров по оказанию военной, экономической и гуманитарной помощи Украине", а также по введению санкций против РФ за агрессию против Украины.

"Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты круглосуточно работают над выполнением основных запросов Украины о помощи в сфере безопасности, критическое влияние, которое это оружие оказало на конфликт, и продолжающиеся усилия США с союзниками и партнерами по определению дополнительных возможностей, чтобы помочь украинским военным защитить свою страну. Кроме того, президент Байден сообщил президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты намерены предоставить украинскому правительству $500 млн в виде прямой бюджетной помощи", – говорится в релизе.

Зеленский рассказал Байдену о переговорах с Россией, отметили в Белом доме.

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