Боксер из Казахстана вышел на бой с флагом Украины

Боксер из Казахстана вышел на бой с флагом Украины2
- 30.03.2022, 19:48
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Темирлан Ракумов осудил действия России и назвал президента РФ убийцей.
25 марта в США прошел поединок между американским боксером Исой Шелдоном и представителем Казахстана Темирланом Ракумовым.
Бой закончился победой Ракумова техническим нокаутом в четвертом раунде.
На этот бой казахстанский боксер вышел с сине-желтым флагом в знак поддержки Украины в войне с российскими оккупантами, а после своей победы произнес мощную речь, в которой он жестко осудил развязанную Путиным войну против Украины и назвал президента страны-агрессора убийцей.
"Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Просто сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне, нет войне! Только мир. Путин - убийца", - сказал Ракумов.