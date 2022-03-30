Российские оккупанты потеряли в ходе войны в Украине 131 самолет и столько же вертолетов 4 30.03.2022, 20:04

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Личного состава – около 17,3 тыс.

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери российских оккупантов составили около 17,3 тыс. человек личного состава. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 30 марта РФ также потеряла 605 танков, 1723 боевые бронированные машины, 305 артиллерийские системы, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 131 самолет и столько же вертолетов.

Также российские оккупанты потеряли 1184 единицы автомобильной техники, семь судов, 75 цистерн с горюче-смазочными материалами, 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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