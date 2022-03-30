Австрия отказалась платить рублями за российский газ 9 30.03.2022, 20:13

3,940

Решение федерального правительства озвучила министр обороны Австрии.

Австрийское правительство не намерено менять валюту расчетов за импортированный из России газ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Puls 4.

Австрия решила отклонить требование РФ о покупке голубого горючего за рубли. Решение федерального правительства озвучила министр обороны Клаудиа Таннер.

"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", – рассказала она в интервью.

Ранее специальный антикризисный кабинет правительства Австрии объявил об активации раннего предупреждения чрезвычайной ситуации вместе с местным регулятором в сфере энергетики E-Control. Режим будет введен в случае прекращения поставок газа из России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».