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Австрия отказалась платить рублями за российский газ

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  • 30.03.2022, 20:13
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Австрия отказалась платить рублями за российский газ

Решение федерального правительства озвучила министр обороны Австрии.

Австрийское правительство не намерено менять валюту расчетов за импортированный из России газ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Puls 4.

Австрия решила отклонить требование РФ о покупке голубого горючего за рубли. Решение федерального правительства озвучила министр обороны Клаудиа Таннер.

"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", – рассказала она в интервью.

Ранее специальный антикризисный кабинет правительства Австрии объявил об активации раннего предупреждения чрезвычайной ситуации вместе с местным регулятором в сфере энергетики E-Control. Режим будет введен в случае прекращения поставок газа из России.

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