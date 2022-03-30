Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру 30.03.2022, 21:00

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Брюс Уиллис

Из-за проблем со здоровьем.

У 67-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса диагностирована афазия, в связи с чем он вынужден завершить карьеру.

Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру после того, как врачи поставили ему диагноз «афазия языкового и коммуникативного расстройства». Об этом его дочь, Румер Уиллис сообщила в среду, 30 марта, от имени всей семьи в Instagram.

«Всей семьей мы хотим сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В связи с чем Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила.

Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья и хотели привлечь к этому его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него.

Как говорит Брюс: «Живите». Вместе мы планируем сделать именно это", — сказано в заявлении семьи от имени Эммы, Деми, Румер, Скаут, Таллулы, Мэйбел и Эвелин.

Афазия — это приобретенное расстройство речи. Оно возникает в следствие повреждения мозга, причиной которого могут стать инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга. Афазия приводит к поражению всех языковых способностей: говорить, понимать, читать и писать.

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