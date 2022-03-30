Словения поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300 30.03.2022, 21:17

Об этом заявил премьер Словении.

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, это оборудование, в котором больше всего нуждается Украина.

"Я думаю, что они приняли какое-то прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они одержат победу в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не самой сильной армией на европейском континенте", - сказал Янша.

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