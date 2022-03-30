Словения поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300
- 30.03.2022, 21:17
Об этом заявил премьер Словении.
Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, это оборудование, в котором больше всего нуждается Украина.
"Я думаю, что они приняли какое-то прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они одержат победу в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не самой сильной армией на европейском континенте", - сказал Янша.