Польша готова принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется

Польша готова принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется2
- 30.03.2022, 21:26
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Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский.
Польша готова принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский в интервью Politico, которое вышло 28 марта.
Он отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев.
Глинский заявил, что за месяц Польша приняла около 2,3 млн украинцев – больше, чем любая другая страна Европы.
В последнее время количество прибывающих сократилось, но Польша, по словам вице-премьера, готова к возможным волнам в будущем.