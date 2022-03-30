Польша готова принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется 2 30.03.2022, 21:26

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Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский.

Польша готова принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский в интервью Politico, которое вышло 28 марта.

Он отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев.

Глинский заявил, что за месяц Польша приняла около 2,3 млн украинцев – больше, чем любая другая страна Европы.

В последнее время количество прибывающих сократилось, но Польша, по словам вице-премьера, готова к возможным волнам в будущем.

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