Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов

Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов3
- 30.03.2022, 21:42
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Запрет касается всех олигархов, которые попали под список санкций.
Великобритания приняла новые законы против российских олигархов. Запретила обслуживать их и суда.
Об этом пишет The Guardian.
Запрет касается всех олигархов, которые попали под список санкций в результате вторжения Российской Федерации на территорию Украины.
Управление по иностранным делам, делам Содружества и развития отметило, что новые правила будут немедленно использованы против бизнесменов России Евгения Швидлера и Олега Тинькова.
Также санкции в отношении финансов, торговли или же морских перевозок были введены и против "ЛДНР".
"Нет сомнений, что Путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать усиливать давление до тех пор, пока российские войска находятся в Украине, нацеливаясь не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трас.