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Украинские защитники «зачистили» Малую Рогань от войск РФ

  • 30.03.2022, 22:29
  • 3,852
Украинские защитники «зачистили» Малую Рогань от войск РФ

ВСУ освободили село в Харьковской области.

Вооруженные Силы Украины "зачистили" село Малая Рогань Харьковской области, которое на днях отбили от оккупанта.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные сейчас "зачистили" Малую Рогань, которую на днях отбили от оккупанта! Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины - так выглядит село близ Харькова", - говорится в сообщении.

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