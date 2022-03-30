Верховной Раде Украины предложили установить выплаты для военных РФ за сдачу техники 10 30.03.2022, 22:39

4,306

От $10 тысяч до миллиона.

В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне определить вознаграждение российским военным за добровольную сдачу военной техники - от 10 тысяч до миллиона долларов, передает УНИАН.

В парламенте зарегистрирован проект закона "Об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора" (№7229).

Законопроектом предусмотрено установить вознаграждение военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур России за передачу боевого самолета (истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации) 1 млн дол., боевого вертолета - 500 тыс. долл., реактивной системы залпового огня калибра до 122 мм включительно - 25 тыс. долл., а такой же системы калибра более 122 мм - 35 тыс. долл., танке, наземной артиллерии (самоходной)- 100 тысяч, боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины - 50 тыс. долл., военного автомобиля - 10 тыс. долл., корабля 1 или 2 ранга - 1 млн долл., корабля - 3 или 4 ранга - 500 тыс. долл., военного судна (вспомогательного) обеспечения - 200 тыс. долл., судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначение - 50 тыс. долл.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что лица, которые передают технику, имеют право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодной для применения боевой техники государства-агрессора; получение новых документов с новыми установочными данными; безопасность их пребывания на территории Украины; создание условий для выезда в третьею безопасную страну.

Законопроектом предусмотрены такие выплаты и для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины, гражданам Украины, за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».