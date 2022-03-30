Украинская старушка расплакалась после приветствия «Добрый вечер. Мы из Украины» 3 30.03.2022, 22:49

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Бабушка поблагодарила украинских воинов за освобождение села от российских оккупантов.

Пожилая женщина расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот трогательный момент зафиксирован на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

"Добрый вечер. Мы из Украины", - раздалось от бойцов ВСУ в адрес пожилой женщины и мужчины, присевших у забора, увидев военных.

"Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - разрыдалась старушка и поклонилась к земле украинским бойцам.

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