Япония ужесточит правила обращения криптовалют ради эффективности санкций против РФ 30.03.2022, 23:01

Получателей транзакций будут проверять на наличие в санкционных списках.

Япония потребует от криптовалютных бирж проверять получателей транзакций на наличие в санкционных списках, введение после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Kyodo.

Японское правительство подготовило законодательные изменения, направленные на избегание пробелов в криптовалютной отрасли для обхода санкций. Обозреватели опасаются, что российские граждане постараются смягчить санкционный удар выводом средств в криптовалюту.

Законопроект, в частности, предусматривает ограничение прав подсанкционных граждан перечислять криптоактивы на счета третьих лиц. Премьер-министр Фумио Кисида анонсировал внесение изменений в законодательство в период до середины июня.

Действующий закон обязывает проверять получателей на наличие в санкционных списках лишь банки. Ранее правительство Японии обратилось к криптобиржам с призывом усилить мониторинг криптоактивов и сообщать правоохранителям обо всех подозрительных транзакциях.

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