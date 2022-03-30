Япония ужесточит правила обращения криптовалют ради эффективности санкций против РФ
- 30.03.2022, 23:01
Получателей транзакций будут проверять на наличие в санкционных списках.
Япония потребует от криптовалютных бирж проверять получателей транзакций на наличие в санкционных списках, введение после вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Kyodo.
Японское правительство подготовило законодательные изменения, направленные на избегание пробелов в криптовалютной отрасли для обхода санкций. Обозреватели опасаются, что российские граждане постараются смягчить санкционный удар выводом средств в криптовалюту.
Законопроект, в частности, предусматривает ограничение прав подсанкционных граждан перечислять криптоактивы на счета третьих лиц. Премьер-министр Фумио Кисида анонсировал внесение изменений в законодательство в период до середины июня.
Действующий закон обязывает проверять получателей на наличие в санкционных списках лишь банки. Ранее правительство Японии обратилось к криптобиржам с призывом усилить мониторинг криптоактивов и сообщать правоохранителям обо всех подозрительных транзакциях.