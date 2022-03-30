Стивен Кинг предсказал исход войны, которую РФ развязала против Украины

Стивен Кинг предсказал исход войны, которую РФ развязала против Украины3
- 30.03.2022, 23:15
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Знаменитый писатель в саркастичной форме обратился к Путину.
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг снова высказался о войне, которую Россия развязала в Украине.
В своем новом посте о войне в Украине писатель, которого называют королем ужасов, в саркастичной форме обратился к президенту России Владимиру Путину.
Keep going, Vlad.— Stephen King (@StephenKing) March 29, 2022
Ukraine will empty your coffers and bleed you white.
«Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит вас», — предсказал он исход войны, которую Россия ведет против Украины уже более месяца.
Напомним, Стивен Кинг с самого начала войны поддержал Украину. А уже в марте Стивен Кинг отказался продлить свои контракты с издательствами на выпуск своих книг в России. Большая часть постов Стивена Кинга в Twitter посвящена Украине и борьбе народа с российскими захватчиками.