Стивен Кинг предсказал исход войны, которую РФ развязала против Украины 3 30.03.2022, 23:15

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Стивен Кинг

Знаменитый писатель в саркастичной форме обратился к Путину.

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг снова высказался о войне, которую Россия развязала в Украине.

В своем новом посте о войне в Украине писатель, которого называют королем ужасов, в саркастичной форме обратился к президенту России Владимиру Путину.

Keep going, Vlad.

Ukraine will empty your coffers and bleed you white. — Stephen King (@StephenKing) March 29, 2022

«Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит вас», — предсказал он исход войны, которую Россия ведет против Украины уже более месяца.

Напомним, Стивен Кинг с самого начала войны поддержал Украину. А уже в марте Стивен Кинг отказался продлить свои контракты с издательствами на выпуск своих книг в России. Большая часть постов Стивена Кинга в Twitter посвящена Украине и борьбе народа с российскими захватчиками.

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