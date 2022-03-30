Канцлер Шольц: Германия будет оплачивать российский газ в евро или долларах 2 30.03.2022, 23:28

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Олаф Шольц

Хотя, по словам Путина, с 1 апреля поставки российского газа должны оплачиваться в рублях.

Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах. "Соглашение стран G7 остается в силе", - заявил в среду, 30 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт по результатам телефонного разговора федерального канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, передает DW.

По словам представителя немецкого правительства, Путин повторил, что с 1 апреля в России действует закон, согласно которому поставки газа должны быть оплачены в рублях. Однако для европейских компаний ничего не изменится: платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и, как обычно, переводиться в "Газпромбанк", который не попал под санкции, введенные из-за агрессии России против Украины. Затем банк конвертирует деньги в рубли. Шольц, по словам Хебештрайта, не согласился на эту процедуру, а только попросил предоставить письменную информацию об этом.

По информации пресс-службы Кремля, Путин обосновал переводы платежей в рубли тем, что "валютные резервы Банка России в нарушение норм международного права были заморожены государствами-членами Европейского Союза". Таким образом, ЕС отреагировал на войну России против Украины. Президент РФ на прошлой неделе заявил, что платежи в евро и долларах теперь не имеют никакой ценности для России.

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