В Мариуполе украинцы уничтожили три вражеских танка и больше 60 пехотинцев 1 30.03.2022, 23:38

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Борьба за украинский Мариуполь продолжается.

В Мариуполе бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" в среду уничтожили три вражеских танка и 64 российских пехотинца

Как передает Укринформ, об этом "Азов" сообщает в Телеграмме.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ", - говорится в сообщении.

В Мариуполе продолжаются тяжелые бои. Город наполовину взят российскими захватчиками, боевые действия идут непосредственно на улицах. По состоянию на 27 марта, в Мариуполе за время российской осады погибли, по предварительным данным мэра города Вадима Бойченко, около пяти тысяч человек, среди которых около 210 детей.

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