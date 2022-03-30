Главный энергетик Украины: Беларусь и РФ потеряли украинский энергетический рынок навсегда 30.03.2022, 23:53

Также они потеряли энергетический рычаг воздействия на Украину.

Присоединение энергосистемы Украины к европейской континентальной сети ENTSO-E означает, что Беларусь и Россия навсегда потеряли украинский рынок электроэнергии, заявил 30 марта в эфире телеканала «Киев» глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет «Радио Свобода».

«Украинские производители электроэнергии получают доступ к огромному, грандиозному по своим масштабам европейскому рынку, на котором цены в несколько раз выше внутренних украинских цен. Это означает, что наши предприятия, например, государственный «Энергоатом», другие государственные и частные генерирующие компании смогут получать сотни миллионов и миллиарды евро экспортной выручки, которая так нужна сейчас стране», — сказал Кудрицкий.

«Единственные страны, которые пострадают от этого объединения, — это Россия и ее сателлит Беларусь, потому что Украина, украинская энергосистема отключилась от них.

Беларусь, например, больше не сможет продавать свою электроэнергию с Белорусской АЭС в Украину. То есть они потеряли рынок электроэнергии навсегда. Также они потеряли энергетический рычаг воздействия на Украину, который до сих пор, исторически, был в их руках», — добавил Кудрицкий.

23 февраля энергосистема Украины была изолирована от Беларуси и России — для тестовых испытаний, обратно ее должны были подключить 27 февраля. Однако вследствие нападения российских войск 24 февраля Министерство энергетики Украины приняло решение не возвращать энергосистему в параллельную работу с Россией и Беларусью, чья территория используется для нанесения ударов с воздуха и прохода сухопутных войск. 16 марта энергосистема Украины официально стала частью ENTSO-E.

При этом Украина была единственным покупателем белорусской электроэнергии.

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