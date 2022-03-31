Российские военные в Украине сбили свой же самолет 6 31.03.2022, 7:33

14,092

иллюстрационное фото

Некоторые oккупанты умышленно уничтожают собственную технику.

Оккупанты в Украине случайно сбили свой же самолет.

Об этом сообщили в британской разведке, цитирует Reuters.

В Лондоне утверждают, что некоторые россияне умышленно уничтожали собственную технику с целью саботажа. К тому же посланные воевать в Украину солдаты плохо экипированы.

Глава британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флеминг констатировал, что Путин недооценил как украинское сопротивление, так и решимость Запада в ответ на вторжение в Украину.

"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и боевого духа – отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбили свой же самолет", - высказался Флеминг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».