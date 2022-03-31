Российские военные в Украине сбили свой же самолет

Российские военные в Украине сбили свой же самолет6
- 31.03.2022, 7:33
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Некоторые oккупанты умышленно уничтожают собственную технику.
Оккупанты в Украине случайно сбили свой же самолет.
Об этом сообщили в британской разведке, цитирует Reuters.
В Лондоне утверждают, что некоторые россияне умышленно уничтожали собственную технику с целью саботажа. К тому же посланные воевать в Украину солдаты плохо экипированы.
Глава британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флеминг констатировал, что Путин недооценил как украинское сопротивление, так и решимость Запада в ответ на вторжение в Украину.
"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и боевого духа – отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбили свой же самолет", - высказался Флеминг.