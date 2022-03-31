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NYT: Между Путиным и Шойгу растет напряженность

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  • 31.03.2022, 7:35
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NYT: Между Путиным и Шойгу растет напряженность

Появились данные американской разведки.

Между российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу растет напряженность в связи с тем, что главе Кремля не рассказывали о настоящих потерях ВС РФ в Украине.

Об этом The New York Times рассказали в американской разведке.

Само издание сомневается, правда ли, что Путин не окончательно проинформирован ходом боевых действий.

В Белом доме подчеркнули, что советники Путина его дезинформируют, умалчивая о провале в наступлении и о реальных последствиях западных санкций.

Журналисты предполагают, что бомбардировки Чернигова после заявлений России о якобы отводе войск "тоже свидетельствуют о беспорядке в сообщениях Кремля".

Однако окончательная цель Путина остается туманной, отметили в издании.

Раньше в Пентагоне сомневались, назначил ли Путин ответственного за "спецоперацию" в Украине, поскольку войска РФ ведут себя на многих направлениях очень хаотично.

По последним данным Генштаба, с начала войны ВСУ уничтожили более 17 тысяч оккупантов и сотни танков. Но в Минобороны РФ отчитываются о намного меньших потерях.

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